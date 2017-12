Liga, Valencia-Barcellona 1-1: ma quante proteste

Finisce con un pareggio lo scontro diretto tra Valencia e Barcellona: la squadra di Marcelino ha anche sognato per ventidue minuti una vittoria che avrebbe accorciato le distanze proprio sui blaugrana poi la rete di Jordi Alba ha dato ragione a Valverde. Ma nel bilancio della partita non può non entrare il clamoroso gol non assegnato a Messi nel primo tempo: pallone abbondantemente oltre la linea ma - senza Goal Line Technlogoy e VAR, assenti nella Liga - senza che arbitro e assistenti siano riusciti a vederla.



Così al 60' Rodrigo impatta il cross di Gaya e porta virtualmente il Valencia a un solo punto di distacco dal Barça che però nel finale si accende con la stella di Messi: l'assist per Jordi Alba è di alta classe, l'1-1 tutto sommato va bene ad entrambe le squadre con Atletico e Real Madrid inchiodate a 27 punti.