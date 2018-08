Liga, Valencia-Atletico Madrid 1-1

Il calendario di sicuro non gli ha dato una mano mettendolo di fronte alla quarta forza dell'ultimo campionato: l'Atletico Madrid comincia la Liga col freno a mano e porta via soltanto un pari da Valencia. Finisce 1-1, infatti, il big match della prima giornata di Liga: i colchoneros, così, sono già costretti a inseguire Real Madrid e Barcellona, che al debutto hanno vinto.



Avrebbe potuto conquistare tre punti anche l'Atletico e gran parte del merito sarebbe stato di Antoine Griezmann, stavolta in versione assist-man: sua la splendida giocata che ha propiziato la rete del vantaggio firmata da Angel Correa. Nella ripresa, però, ci ha pensato Rodrigo, attaccante a lungo seguito anche dal Napoli, a realizzare il pari dopo uno splendido stop di petto, agevolato dall'intervento a vuoto di Godin. Poi il palo (colpito da Paulista) e Oblak (bravo su Wass) hanno salvato il Cholo Simeone dalla sconfitta.