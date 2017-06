Liga, tutto facile per il Barcellona: Sporting Gijon travolto 6-1. Luis Enrique: "A fine stagione lascio"

Nella 25.ma giornata di Liga il Barcellona travolge 6-1 lo Sporting Gijon al Camp Nou e si porta momentaneamente in testa alla classifica in attesa della partita tra Real Madrid e Las Palmas. Apre le marcature Messi al 9' e due minuti più tardi i blaugrana raddoppiano grazie all'autorete di Juan Rodriguez. Castro accorcia le distanze al 21' ma Suarez al 27' firma il terzo gol. Nella ripresa vanno a segno Alcacer (49'), Neymar (65') e Rakitic.



Al termine della partita Luis Enrique ha annunciato in conferenza stampa che non rinnoverà il contratto in scadenza e lascerà il club blaugrana a fine stagione motivando la scelta con la necessità di fermarsi per un po' e riposare. Lo spagnolo ha ringraziato la società per la fiducia e sottolineato che sono sono stati tre anni indimenticabili alla guida del Barça. Tre anni ccostellati di successi: due campionati, due coppe di Spagna, una Supercoppa di Spagna, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club.

[ÚLTIMA HORA] Luis Enrique anuncia que no será entrenador del FC Barcelona la próxima temporada #FCBlive pic.twitter.com/2lOXT4dQyX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 1, 2017