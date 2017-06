Liga, tris del Real Madrid all'Osasuna. Il Barcellona ne fa 6 all'Alaves

Nella 22.ma giornata della Liga il Real Madrid non sbaglia contro l'Osasuna. Cristiano Ronaldo porta avanti i blancos al 24'. Al 33' Sergio Leon sigla il momentaneo pari e nella ripresa Isco e Vazquez spingono le merengues nuovamente in testa alla classifica con un punto di vantaggio (ma con due partite in meno) sul Barcellona.



L'undici di Luis Enrique rifila 6 gol al malcapitato Alaves. I blaugrana sbloccano il match al 37' con Suarez e tre minuti più tardi trovano il raddoppio a firma di Neymar. Nela ripresa, al 59', Messi arrotonda il punteggio prima dell'autorete di Alexis al 63'. Rakitic (65') e Suarez (67') chiudono definitivamente i conti. La festa è rovinata dal grave infortunio occorso ad Aleix Vidal: il terzino ha subito un durissimo intervento da parte di Theo Hernandez che gli ha spezzato la caviglia destra. Stagione finita per il calciatore spagnolo.



Impattano 0-0 Betis e Valencia. Da segnalare l'ingresso di Simone Zaza al 64' mentre l'Athletic Bilbao regola 2-1 il Deportivo La Coruna (Muniain e Aduriz rendono inutile il timbro di Colak). Nell'anticipo del venerdì la Real Sociedad si impone con lo stesso punteggio sull'Espanyol. Perez replica al vantaggio iniziale di Vela e Illaramendi regala il successo a Sacristan.



Al terzo posto, a -2 dal Barcellona, c'è il Siviglia che batte nel finale il Las Palmas (gol di Correa), Vince soffrendo l'Atletico Madrid contro il Celta Vigo. Cabral gela il Vicente Calderon al 6' ma all'11' Torres firma il pari. L'aex attaccante del Milan fallisce poi un calcio di rigore e la strada sembra in salita per i padroni di casa perché Guidetti sigla il nuovo vantaggio del Celta. All'86' Carrasco agguanta il pari e a 2' dal ermine Griezmann regala tre punti d'oro a Simeone. Infine Villareal e Malaga pareggiano 1-1 mentre lo Sporting Gijon passa 2-0 in trasferta con il Leganes.