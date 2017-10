Liga, tris del Barcellona nel silenzio, il Real Madrid ne fa 2

Il Barcellona fa sette su sette nella Liga: in un Camp Nou vuoto per le vicende del referendum catalano (in un primo momento si pensava al rinvio del match, poi si è giocato a porte chiuse), i blaugrana liquidano 3-0 il Las Palmas e salgono a 21 punti. Succede tutto nella ripresa ed è sempre Leo Messi il motore che accende i compagni, al 49' è suo l'angolo che Busquets impatta di testa a sbloccare il match. Tra il 70' e il 77' l'argentino sigla la doppietta personale che arrotonda il match: prima gran dribbling nello stretto a superare Chichizola, poi sfrutta il bel filtrante di Luis Suarez per segnare da due passi.



Tiene il passo il Real Madrid che in serata batte 2-0 l'Espanyol: decide l'uomo più in forma di questo inizio stagione, Isco, che realizza una doppietta, sbloccando su assist di Cristiano Ronaldo e chiudendo i conti nella ripresa, servito da Asensio. Zidane tiene così il passo della capolista restando comunque a -7 e per ora solo quinto. Al Bernabeu tante bandiere spagnole per rispondere al referendum sull'indipendenza catalana. Davanti a lui c'è anche il Valencia di Zaza capace di piegare 3-2 l'Athetic: il primo gol l'ha segnato l'attaccante italiano.



Negli altri match di giornata, oltre al 3-0 del Villarreal sull'Eibar con tripletta di Bakambu, spettacolare 4-4 tra Real Sociedad e Betis: Sanabria apre per gli ospiti che subiscono però la rimonta firmata Willian Jose-Oyarzabal ma riesco a trovare il pari con Feddal. Nella ripresa altri quattro gol, prima Joaquin per il 2-3 poi Prieto ristabilisce il risultato, ancora il Betis prova a scappare con Leon ma all'86' Llorente fissa il definitivo 4-4.