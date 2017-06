Liga, tris Atletico al Valencia: che coppia Griezmann-Gameiro!

Il Cholo ha definitivamente trovato la sua coppia d'attaccanti, e che coppia! Complice l'assenza di Fernando Torres, costretto ai box dal trauma cranico accusato contro il Deportivo, Simeone ha schierato dal primo minuto Gameiro al fianco di Griezmann e ancora una volta i due francesi sono andati entrambi a segno nella netta vittoria per 3-0 sul Valencia di Simone Zaza.

La partita la sblocca al decimo minuto le Petit Diable (che con la doppietta di oggi tocca quota 12 in campionato), poi nella ripresa Gameiro chiude la partita prima del definitivo tris del gemello d'attacco nel club come nella nazionale francese. Con questi tre punti i colchoneros raggiungono il quarto posto in classifica a sei punti di distanza dal Siviglia, impegnato lunedì sul campo dell'Alaves.

Nell'anticipo dell'ora di pranzo della 26.ma giornata successo firmato Mosquera del Deportivo la Coruna sul campo dello Sporting Gijon, che resta fermo a quota 17 al penultimo posto della classifica, mentre in serata netta vittoria del Las Palmas di Boateng, che dopo aver fermato il Real Madrid rifila 5 gol all'Osasuna. Grande protagonista per i padroni è stato Jesè, autore di una doppietta, in gol anche l'ex interista Livaja.