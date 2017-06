Liga: tonfo del Barcellona, Real e Atletico a valanga

Grande sorpresa nella terza giornata della Liga, che vede il tonfo casalingo del Barcellona (senza Messi, Suarez e Iniesta lasciati a riposo) sconfitto 2-1 al Camp Nou dall'Alaves: sono Deyverson e Ibei i giustizieri dei blaugrana. Alle spalle del Real Madrid, unica squadra a punteggio pieno dopo il 5-2 rifilato all'Osasuna (apre Ronaldo, chiude Modric), resta così solo il Siviglia, che batte 2-1 il Las Palmas ribaltando il punteggio negli ultimi minuti con Sarabia e Fernandez.



Prima vittoria stagionale per l'Atletico Madrid, che soffre per un tempo e poi dilaga 4-0 sul campo del Celta (Griezmann doppietta), e Villareal (2-0 a Malaga), mentre continua il sogno dello Sporting Gijon, che batte 2-1 il Leganes ed è secondo a pari punti col Siviglia. Chiudono il quadro il pareggio per 1-1 tra Real Sociedad ed Espanyol, la sconfitta casalinga del Valencia contro il Betis (2-3) e la vittoria in trasferta dell'Athletic Bilbao contro il Deportivo La Coruna.