Liga, tifoso colombiano sordo e cieco a 'vedere' Barça-Girona

Nella partita del #Barcelona dell’ultimo fine settimana, un uomo aiuta il suo amico non vedente a seguire ciò che sta accadendo nel campo.



"Amo questo gioco." pic.twitter.com/mdvSny29tS — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) 27 febbraio 2018

Non vede e non sente da quando è adolescente (ha perso l'udito a 9 anni e la vista a 15) a causa della sindrome di Usher, una rara malattia genetica ad oggi incurabile, ma non rinuncia alla sua grande passione per il calcio. José Richard, colombiano di 36 anni, ha coltivato il suo amore per il pallone grazie a César Daza e al suo progetto chiamato "Sin Límites SC", che giorno dopo giorno lo hanno aiutato a seguire le partite in maniera davvero unica. César guida le mani di José su una tavoletta di legno che rappresenta il campo e in questo modo lui può "vedere" lo svolgimento dell'azione. Una storia che ha appassionato e commosso tutta la Colombia e che è arrivata anche in Spagna, tanto che La Liga, con l'aiuto del Barcellona, ha deciso di invitare i due al Camp Nou per assistere al derby vinto 6-1 dai blaugrana contro il Girona. Prima della partita i due hanno anche incontrato i loro connazionali Johan Andrés Mojica, Bernardo Espinosa e Yerry Mina nei centri di allenamento dei rispettivi club.