Liga, Tebas: "Porteremo il campionato fuori dalla Spagna"

Il campionato spagnolo fuori dalla Spagna: è l'idea di Javier Tebas, presidente della Liga. Un progetto che rilancerebbe un torneo orfano di Neymar e al momento senza sceicchi capaci di investire grosse cifre, ma con i due club con più fascino al mondo come Real Madrid e Barcellona. Un progetto di marketing, ovviamente, che porterebbe nuovi introiti.



"Più di 2 miliardi e mezzo di persone da ogni parte del mondo hanno visto la Liga l'anno scorso - spiega Tebas -. Non c'è nessuno dubbio che si tratta di un contenuto di intrattenimento globale e vogliamo che il suo fascino sia ancora più grande all'estero. Stiamo lavorando e studiando se può essere un'idea che accettiamo o respingiamo, ma non suona male"



"Ci stiamo organizzando per far giocare una, al massimo due partite, fuori dalla Spagna, come fanno la Nfl e la Nba. Per un fatto promozionale. Stiamo studiando e abbiamo avuto dei contatti, ma c'è bisogno ancora di discuterne. Ci stiamo lavorando. Non è esagerato dire che si può fare già per la prossima stagione. Dipenderà dagli studi e dai contatti".