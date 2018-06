Liga, Tebas: "L'Uefa ci prende in giro sul Psg"

Javier Tebas torna all'attacco di Uefa, Fair Play Finanziario e Paris Saint Germain. Se l'anno scorso il presidente della Liga aveva accusato francesi e Manchester City di "aver urinato in piscina" criticando le mancate sanzioni dell'organismo europeo su presunte violazioni del FPF, questa volta finisce nel mirino solo il Psg.



"Dobbiamo guardare la decisione della UEFA sul PSG in modo più dettagliato, ma ad un primo sguardo direi che ci stanno prendendo in giro" ha detto Tebas, preannunciando battaglia per difendere le squadre spagnole: "Tutto questo dimostra che il Fair Play Finanziario è morto perché non ha valore. Affronteremo la questione con le autorità competenti in Europa e in Svizzera, denunciando il Fair Play Finanziario della Uefa nella sua interezza" le parole all'Equipe.



Recentemente lo stesso Tebas aveva detto: "Penso che il Paris Saint Germain dovrebbe essere espulso dalle competizioni europee: hanno barato economicamente e le squadre eliminate da loro sono state vittime delle loro trappole". Ma l'indagine dell'Uefa sui campioni di Ligue 1 non è ancora terminata: i conti per il 2015, 2016 e 2017 sono risultati a posto ma è l'esame della stagione 2017/18, quella che ha portato in Francia Neymar e Mbappé, ad essere ancora in corso. Secondo l'Equipe, i parigini avranno bisogno di plusvalenze per 60 milioni di euro per rimanere in linea con le richieste Uefa.