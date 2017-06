Liga: suicidio Barcellona a Malaga, il Real pareggia il derby e scappa

Il gol di Griezmann sembrava aver riaperto la Liga, il clamoroso ko del Barcellona sul campo del Malaga forse la richiude. La squadra di Luis Enrique si avvicina nel peggiore dei modi alla supersfida di martedì con la Juventus cadendo inaspettatamente 2-0 contro la 14esima forza del campionato e restando a meno tre dal Real Madrid con una gara in più (e tra due giornate ci sarà lo scontro diretto a Madrid).

Serata davvero storta per i blaugrana, che vanno sotto nel primo tempo per un lancio lungo su cui la difesa catalana fa malissimo il fuorigioco lasciando Ramirez libero di segnare. Nella ripresa ci si aspetterebbe la reazione del Barça, ma dopo un quarto d'ora Neymar si fa cacciare per doppia ammonizione e al resto della squadra sembrano mancare le energie per andare alla caccia del pareggio: nel finale arriva anche il gol che chiude la gara di Jony, che manda letteralmente in delirio il pubblico de La Rosaleda.

La faccia impietrita di Zinedine Zidane nei minuti di recupero la dice lunga sulla grande occasione sprecata dal Real Madrid, che in un Santiago Bernabeu tutto esaurito si è fatto recuperare nel finale dal gol di Griezmann e ha sciupato l'occasione di allungare a +5 sul Barcellona. Partita giocata molto meglio dalla squadra del tecnico francese, che però non sfrutta al meglio le tante occasioni a disposizione e alla fine viene punita dal solito gol concesso agli avversari, una costante di questa stagione. Si discuterà probabilmente molto delle scelte di Zidane, che nel finale ha sostituito Kross e Bale per inserire Isco e Vazquez togliendo equilibrio alla squadra, che invece di difendere il vantaggio firmato da Pepe, si è fatta sorprendere dall'imbucata per il Petit Diable.

Grande esultanza invece al fischio finale per Simeone, che esce ancora una volta imbattuto dal Bernabeu e consolida il terzo posto che vuol dire Champions diretta tenendo il Siviglia dietro di un punto. La squadra di Sampaoli torna alla vittoria dopo oltre un mese vincendo 4-2 in casa contro il Deportivo. Ad aprire le marcature l'ex Inter Jovetic, poi ci pensano Sanabria e Correa a rispondere alla doppietta di Kakuta, nel finale arriva il poker firmato Wissam Ben Yedder .

Nelle altre gare dell 31esima giornata successi casalinghi per Villarreal, 3-1 nell'anticipo del venerdì sera sull'Athletic Bilbao, e dell'Espanyol, 1-0 sull'Alaves.