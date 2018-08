Liga, storico accordo: una partita negli Usa o Canada

Nuova mossa della Federazione spagnola per espandere i confini della Liga: raggiunto uno storico accordo con la multinazionale americana Relevent, che mira a promuovere lo sviluppo del calcio negli Stati Uniti e in Canada. E sarà proprio questa la novità dell'intesa valida per i prossimi 15 anni: ogni anno una partita del massimo campionato spagnolo verrà giocata proprio in Usa o Canada.



Al momento non è noto quale sarà il match che 'traslocherà' per la stagione 2018/19 ma è evidente che Relevent farà di tutto per far giocare in America una tra Real Madrid o Barcellona. "Questo accordo rivoluzionerà il mondo del calcio e sarà la chiave per aumentare la popolarità di questo sport negli Stati Uniti e in Canada" ha detto Tebas, numero uno della Liga.