Liga: Siviglia e Barça in scia al Real, rallenta ancora l'Atletico

Il Siviglia risponde alla vittoria del Real Madrid restando al secondo posto a un punto dalle Merengues (che hanno una gara in meno), ma che fatica per battere il fanalino di coda Osasuna. La quarta vittoria consecutiva della squadra di Sampaoli arriva dopo un match bellissimo e iniziato male per gli andalusi, che al 15' vanno sotto per il gol di Leon e trovano il pareggio solo prima dell'intervallo, con capitan Iborra che insacca a porta vuota su assist di Jovetic, partito titolare.

Nella ripresa la partita si accende e il grande protagonista è Iborra: al 63' infila la propria porta riportando l'Osasuna in vantaggio e due minuti dopo segna il 2-2 in tap in di testa. Il Siviglia ci crede, assedia l'area dei padroni di casa e all'80' sfonda trovando il gol di testa dell'ex palermitano Franco Vazquez. Nel finale c'è ancora spazio per il poker degli andalusi con Sarabia (bel sinistro a fil di palo al 92') e per il 4-3 firmato Kodro per l'Osasuna. In classifica il Siviglia sale a 42 punti, mentre la squadra di Pamplona resta in fondo con soli 9 punti.

Frena invece l'Atletico Madrid, che non riesce a centrare la quarta vittoria consecutiva e pareggia 2-2 al San Mames con l'Athletic Bilbao: i Colchoneros, sotto 2-1 a dieci minuti dalla fine, vengono salvati nel finale da un gran gol di Griezmann, ma perdono così ulteriore terreno dalle posizioni di vertice della classifica, scivolando a meno 8 punti dal Real capolista. La partita era iniziata benissimo per la squadra di Simeone, che dopo tre minuti trova subito il gol del vantaggio con Koke, ma i padroni di casa reagiscono e in chiusura di primo tempo trovano il pari con Lekue. Il Bilbao ribalta il match in apertura di ripresa con de Marcos prima del gol del 2-2 del Petit Diable, con questo punto i baschi salgono a quota 29 in classifica.

Nel posticipo vince anche il Barcellona, che passa 4-0 sul campo dell'Eibar e si riporta a due punti dal Real Madrid. Tutto facile per gli uomini di Luis Enrique, che sbloccano la gara alla mezz'ora con Denis Suarez e poi dilagano nella ripresa con un gol a testa del super tridente Suarez-Messi-Neymar. Nel prossimo turno azulgrana impegnati sul campo del Betis, mentre il Real ospiterà la Real Sociedad.