Liga, sesta giornata: manita del Barcellona, Real Madrid fermato dal Las Palmas. Bene l'Atletico Madrid

Nell'anticipo domenicale della sesta giornata di Liga, il Valencia supera 2-1 in trasferta il Leganes: decisivi Nani e l'ex Fiorentina, Mario Suarez. Nel pomeriggio l'Atletico Madrid piega 1-0 il Deportivo La Coruna al Calderon, grazie a Griezmann. Colchoneros terzi, alla pari con l'Athletic, a meno uno dal Barcellona e a meno due dal Real Madrid. Alle 18:30 bella prova del Villarreal, che supera l'Osasuna 3-1 in casa grazie ai gol "italiani" di Pato e Sansone (di Bruno il terzo gol) e aggancia in classifica l'Atletico di Simeone (che perde Augusto Fernandez per la rottura del crociato), mentre nel posticipo il Celta Vigo festeggia in trasferta nel segno di Giuseppe Rossi che al 91' sblocca il match con l'Espanyol prima del raddoppio finale di Sisto al 93'.



Per quanto riguarda il sabato, il Barcellona si dimostra una macchina da gol anche senza il suo numero 10, Leo Messi, fermo ai box per infortunio. I blaugrana dilagano infatti 5-0 sul campo dello Sporting Gijon e si portano a una sola lunghezza dalla testa della classifica. La formazione di Luis Enrique sblocca il match al 29' con Suarez. Il raddoppio porta la firma di Rafinha 3' più tardi. Nel finale, dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Lora, arrivano le reti di Neymar (doppietta) e Arda Turan. Il Betis supera 1-0 il Malaga e l'Eibar regola 2-0 la Real Sociedad.



Crolla il Siviglia a Bilbao: la squadra di Sampaoli perde 3-1 e viene sorpassata proprio dall'Athletic. In serata, dopo il pareggio al Santiago Bernabeu col Villarreal, il Real Madrid viene fermato anche dal Las Palmas in trasferta. La squadra di Zinedine Zidane passa in vantaggio con Asensio, ma gli avversari reagiscono con la rete di Tanausu. Nella ripresa uno squillo di Benzema sembra regalare i tre punti ai Blancos, ma a due minuti dal termine, Araujo segna il 2-2 e fa esplodere il pubblico di casa. Il Real mantiene la vetta, ma ora il Barcellona è distante solo un punto. Nel posticipo di lunedì l'Alaves rifila un secco 3-1 al Granada.