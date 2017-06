Liga, Sergio Ramos scambia la maglia per del prosciutto

Non è raro che i giocatori, a fine partita, lancino le proprie magliette ai tifosi che le tengono come cimeli. Più raro che i tifosi, in cambio, regalino qualcosa ai loro beniamini. Unico, però, il caso accaduto al Santiago Bernabeu dopo Real Madrid-Real Sociedad: Sergio Ramos ha lanciato la propria maglietta ma solo a patto di ricevere in cambio una confezione di prosciutto, con cui è tornato soddisfatto negli spogliatoi.