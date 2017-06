Liga, Sergio Ramos manda in fuga il Real: il Barça cade a La Coruna

Ancora lui, ancora su calcio d'angolo. Dopo la (quasi) doppietta segnata al Napoli in Champions League, Sergio Ramos decide anche la sfida del Bernabeu contro il Betis Siviglia e manda il Real Madrid in fuga in testa alla classifica dopo 27 giornate (ma i blancos hanno una gara da recuperare).

Dopo il ko del Barcellona la squadra di Zidane aveva la grande chance di tornare da sola al comando della Liga e non se l'è fatta sfiggire, ma che fatica. Le merengues vanno infatti sotto a sorpresa a metà del primo tempo per colpa di un goffo intervento di Navas che mette il pallone nella propria porta, ma trovano il pari già in chiusura della prima frazione grazie al solito Ronaldo. I padroni di casa, messi in difficoltà dall'atteggiamento molto guardingo degli ospiti, faticano anche nella ripresa e nonostante l'espulsione di Piccini e la superiorità numerica non riscono a sfondare, fino a quando si entra in "zona Sergio Ramos". A dieci dal termine il difensore spagnolo sale nell'area avversaria e sfrutta a modo suo il perfetto corner di Kroos siglando il 2-1 e mandando il Barcellona a -2.

Già, perchè questa volta ai blaugrana la rimonta non è riuscita. Dopo la sbronza successiva all'incredibile vittoria per 6-1 sul Psg in Champions, il Barcellona cade a sorpresa al Riazor contro il Deportivo La Coruna e viene superato in testa alla classifica dal Real Madrid.

Partenza molle per gli uomini di Luis Enrique, che soffrono l'aggressività dei padroni di casa, non riescono a imporre il loro gioco e rischiano a più riprese fino al 40esimo, quando Joselu sblocca la gara e porta in vantaggio il Depor. Il Barça esce dagli spogliatoti con la faccia giusta determinato a completare un'altra remuntada e dopo due minuti trova subito il pareggio grazie a Luis Suarez (21esimo gol in campionato per il Pistolero). Il Deportivo però non si scompone e non arretra, i blaugrana sembrano risentire delle fatiche (soprattutto emotive) di coppa e a 15' dalla fine, con i catalani sbilanciati alla ricerca del gol, arriva il 2-1 firmato Bergantinos. Messi e compagni non hanno le forze per raddrizzare nuovamente la gara e restano così fermi a quota 60 in classifica.

Nelle altre gare della domenica il Villarreal espugna 1-0 il campo del Celta Vigo (Soldado) e aggancia al quinto posto la Real Sociedad, battuta 2-0 a domicilio (in gol Garcia e Williams) dall'Athletic Bilbao, che con questo successo rilancia le proprie speranze di qualificazione alla prossima Europa League.