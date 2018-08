Liga, Ronaldo vuole comprare il Valladolid

Ronaldo torna nella Liga: non Cristiano, felicemente in maglia Juventus, ma il Fenomeno che in passato ha vestito le maglie di Barcellona e Real Madrid. Secondo Cadena Ser, il brasiliano sta seriamente valutando l'ipotesi di acquistare il pacchetto di maggioranza del Valladolid per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.



L'attuale azionista di maggioranza, Carlos Suarez, avrebbe rifiutato altre offerte più cospicue anche perché, con Ronald patron, rimarrebbe in società come consigliere delegato. Il Valladolid, che versa in cattive acque finanziarie con molti debiti da pagare, al momento è quattordicesimo nel campionato spagnolo avendo raccolto un punto in due partite.