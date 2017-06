Liga, Ronaldo salva il Real Madrid: 3-3 con il Las Palmas al Bernabeu

Il Real Madrid pareggia in casa 3-3 con il Las Palmas nella 27.ma giornata di Liga e perde la testa della classifica anche se deve ancora recuperare un match. Al Santiago Bernabeu Isco porta avanti i blancos all'8' ma Tana pareggia al 10'. Al 47' la squadra di Zidane resta in dieci per l'espulsione di Bale e subisce il micidiale uno-due tra il 56' e il 59' firmato da Viera e dall'ex milanista Boateng. Quando il clamoroso ko sembra ormai cosa fatta entra in scena Cristiano Ronaldo. Il Pallone d'Oro accorcia le distanze all'86' su rigore e all'89' agguanta il pari. Per il Real gioia a metà perché, come detto, adesso a guardare tutti dall'alto c'è Il Barcellona.