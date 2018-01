Liga, Real Sociedad-Barcellona 2-4: rimonta da record

Il Barcellona non vinceva in Liga sul campo della Real Sociedad dalla primavera del 2007: quando Juanmi ha segnato il gol del 2-0 al 34' del primo tempo è facile credere che qualcuno abbia creduto alla maledizione, considerando che poche ore prima il Manchester City dell'ex Pep Guardiola aveva perso la sua prima partita in campionato. E invece il destino ha riservato un'altra festa ai catalani, che hanno sfatato il tabù dell'Anoeta, hanno chiuso la partita vincendo 4-2 e sono rimasti gli unici imbattuti nei grandi campionai europei tornando a +9 sull'Atletico Madrid e portandosi a +19 sul Real Madrid.



Si erano messe davvero male le cose con Willian a sbloccare il risultato al 12' e Juanmi che trovava il raddoppio al 34': Barcellona sotto 2-0 e fino a quel momento in difficoltà contro un avversario agguerrito. Merito e fortuna aver trovato la rete prima dell'intervallo: l'ha segnata Paulinho, il centrocampista più prolifico dei grandi campionati e forse anche il più sottovalutato solo perché arrivava dalla Cina.



Nella ripresa la Real Sociedad ha perso coraggio ed è stata schiacciata: Suarez ha firmato il pari con quella che sul momento è sembrata una magia e che forse era un cross sbagliato, poi ha realizzato anche il sorpasso sfruttando un clamoroso pasticcio della difesa basca, sorpresa dal colpo di testa di Vermaelen sul rinvio del portiere. All'85' Messi ha chiuso i conti su punizione non particolarmente angolata, ma sufficienemente potente per trovare impreparato Rulli.