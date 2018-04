Liga, Real Sociedad-Atletico 3-0: Barcellona a un passo dal titolo

La proposta di Oscar Ruggeri ("Messi non dovrebbe giocare più con il Barcellona e concentrarsi sui Mondiali, tanto i blaugrana vinceranno comunque la Liga") potrebbe essere presa in considerazione da Valverde dopo la sconfitta per 3-0 dell'Atletico Madrid contro la Real Sociedad.



Nellla 33.a giornata i colchoneros vengono puniti da Willian José (destro preciso in area) e dalla doppietta di Juanmi (tocco morbido e colpo di testa) che spengono definitivamente le residue speranze di aggancio alla capolista.



A cinque turni dal termine sono 12 le lunghezze di vantaggio dei catalani, bloccati sul 2-2 martedì a Vigo: manca davvero poco per l'aritmetica certezza del 25° titolo. Prima però sarà caccia a un altro obiettivo: tra due giorni è tempo di finale di Coppa del Re contro il Siviglia di Montella.