Liga, Real Madrid rimontato e battuto a Girona

Clamoroso a Girona. Dopo le polemiche degli ultimi giorni con la proclamazione dell'indipendenza dalla Spagna della Catalogna che ha rischiato anche di far rinviare la partita, il Real Madrid è sceso regolarmente in campo per rispondere alla vittoria di Bilbao del Barcellona e, forse, anche per lanciare un messaggio al Paese.

La squadra di Zidane parte forte e al 12esimo trova il vantaggio con il solito Isco, bravissimo ad avventarsi come un rapace sulla respinta corta del portiere di casa. Sembrano le premesse per una goleada dei Blancos, ma i padroni di casa, esaltati dalla spinta del loro pubblico, lottano su ogni pallone e si va al riposo sullo 0-1.

Nella ripresa accade l'impensabile, in 5 minuti si capovolge il mondo. Al 54' l'ex Reggina Christian Stuani batte Casilla dopo una bella azione personale e al 58' Portu segna ancora di tacco da due passi in sospetto fuorigioco e fa letteralmente impazzire l'Estadio Municipal de Montilivi, che poi spinge i suoi a lottare e mantenere il risultato fino al triplice fischio.

Una vittoria dal sapore storico per il Girona, in una delle giornate più significative. Un brutto ko invece per il Real Madrid, l'ennesimo di questo difficile inizio di stagione, che fa scivolare la squadra di Zidane a meno 8 dal Barcellona e a meno 4 dal Valencia dello scatenato Zaza. Fa rumore anche l'ennesima partita senza gol di Cristiano Ronaldo, apparso nervoso a fine match.