Liga, Real Madrid record con Morata e Bale: 42 partite di fila in gol

Nella 23.ma giornata di Liga il Real Madrid conferma, dopo il successo in Champions League sul Napoli, di attraversare un buon momento di forma battendo 2-0 l'Espanyol al Bernabeu. I blancos sbloccano il match al 33' con Morata, bravo a capitalizzare l'assist di Isco. Il raddoppio arriva all'83' e lo firma il rientrante Gareth Bale. Un pessima notizia per la squadra di Sarri perché Zidane al San Paolo potrà contare anche sul gallese. Per il Real arriva anche un record: è la 42esima partita consecutiva (coppe comprese) nella quale va a segno. Per tre volte, nella sua storia, si era fermato a 41.



Vince anche l'altra squadra di Madrid: l'Atletico di Simeone passa 4-1 sul campo dello Sporting Gijon. A dispetto del risultato, la vittoria dei Colchoneros è stata particolarmente sofferta. I gol arrivano tutti nella ripresa. Carrasco porta avanti gli ospiti al 46' ma Alvarez pareggia 3' più tardi. A decidere la partita è uno stratoferico Gameiro: l'attaccante francese realizza una tripletta tra l'80' e l'85' e regala tre punti fondamentali ai biancorossi. In serata il Siviglia batte 2-0 l'Eibar (gol di Sarabia e Vitolo su assist di Jovetic) e scavalca temporaneamente il Barcellona al secondo posto.