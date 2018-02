Liga, Real Madrid piegato 1-0 dall'Espanyol

Si interrompe a cinque partite (tra campionato e Champions) la striscia di vittorie consecutive del Real Madrid. Nell'anticipo della 26.a giornata di Liga i blancos cadono 1-0 sul campo dell'Espanyol e restano fermi a quota 51: il Valencia, impegnato domani a Bilbao, potrebbe superare la squadra di Zidane al terzo posto in classifica.



Il tecnico francese decide di far riposare Cristiano Ronaldo in vista degli impegni con Getafe e soprattutto Psg e schiera Bale al centro dell'attacco (Benzema parte dalla panchina): il gallese ha in avvio l'occasione per sbloccare la gara ma trova sulla sua strada l'ex Milan Diego Lopez. Sono poi i padroni di casa a sfiorare il gol a più riprese: la traversa salva Keylor Navas sul colpo di testa di Duarte.



Ma il portiere delle merengues non può nulla sul destro di Gerard Moreno (deviato da Varane) in pieno recupero, al 93': grazie a questo successo insperato (alla vigilia) la squadra di Sanchez Flores sale a 31 punti.