Liga, Real Madrid-Las Palmas 3-0, Zidane si riscatta

È tornato il Real Madrid, ma era scontato che lo facesse. Al Santiago Bernabeu, contro l'avversario al momento più comodo di tutta la Liga, i blancos vincono 3-0 e riscattano la doppia sconfitta patita tra campionato e Champions contro Girona e Tottenham. Il Las Palmas, al momento, è davvero poca roba: è arrivato a sette sconfitte di fila, non è ultimo solo perché il Malaga sta riuscendo nell'impresa di fare peggio.



Nella notte di festa resta ancora a secco Cristiano Ronaldo che si regala solo la soddisfazione dell'assist al bacio per il definitivo 3-0 di Isco nel finale. Fino a quel momento non aveva fatto granché. A sbloccare il risultato ci ha pensato Casemiro sugli sviluppi di un calcio d'angolo e nasce sempre da un corner anche il raddoppio di Asensio, di fattura completamente diversa. Il giovane talento del Real segna con un pazzesco missile terra-aria, calciando di sinistro da più di 20 metri. Semplicemente sensazionale.