Liga, Real Madrid in vetta: 3-2 in rimonta al Villarreal. Colpaccio del Barcellona

C'è uno juventino che fa festa pure nella lontana Madrid: Alvaro Morata entra al 77' della sfida col Villarreal e sei minuti più tardi segna la rete che tiene in vetta il Real. Che faticaccia per i blancos: dopo un pessimo primo tempo chiuso sullo 0-0, la squadra di Zidane ha subito due gol nei primi dieci minuti, poi ha rimontato con Bale (poi uscito per infortunio), un rigore di Ronaldo molto discusso dagli ospiti e infine con la zampata dell'ex Juve su assist di Marcelo.



Niente da fare, dunque, per il Barcellona, che per qualche ora ha assaporato la vetta. L'Atletico è non più quello di una volta, Leo Messi magari sì: ci vuole la sua zampata, stavolta da vero opportunista, per condannare Simeone e tenere in corsa i blaugrana nella lotta per il titolo. Il vantaggio è opera di Rafinha, schierato titolare al posto di Rakitic ormai sempre più ai margini. Il pareggio arriva grazie a Godin, l'uomo che con il suo colpo di testa al Camp Nou regalò il miracoloso titolo del 2014 ai colchoneros. Poi, all'86', al termine di una grande azione del Barcellona, Messi si vede respingere la prima conclusione, poi non sbaglia da due passi. Ma il Barça resta a -1 dal Real.