Liga: Real Madrid in forma Champions, 6-0 al Celta Vigo

Penultima giornata della Liga, il Real Madrid sembra già in forma Champions League: ancora a riposo Cristiano Ronaldo, nel 6-0 al Celta Vigo spicca la doppietta di Bale, c'è pure la firma di Isco, Hakimi, Kroos oltre all'autogol di Gomez. Nella parte alta della classifica vittorie anche per Atletico Madrid (1-0 a Getafe con Koke e +3 sui cugini) e Valencia (Vietto batte il Girona) che erano già sicure della qualificazione in Champions League.



Cristallizzate anche le posizioni di Villareal e Betis, quinta e sesta a parimerito e qualificate in Europa League: il sottomarino giallo cala il poker a La Coruna, contro la squadra di Seedorf (già retrocessa) finisce 4-2, mentre la squadra di Siviglia pareggia 2-2 nel derby.



L'ex squadra di Montella distanzia dunque il Getafe (che in linea teorica potrebbe agganciarla nell'ultimo turno ma ha gli scontri diretti a sfavore), blinda il settimo posto e l'anno prossimo dovrà fare i preliminari di Europa League. Nelle altre partite, vittoria di misura dell'Eibar sul Las Palmas, 3-2 della Real Sociedad sul Leganes mentre l'Alaves batte 3-1 l'Athletic Bilbao.