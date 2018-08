Liga, Real Madrid-Getafe 2-0: debutto vincente senza Ronaldo

Gli orfani di Cristiano Ronaldo sanno anche vincere, come del resto avevano quasi sempre fatto nel precampionato. Il Real Madrid batte 2-0 il Getafe all'esordio in Liga e si mette alle spalle, almeno per una notte, il tonfo di Tallinn in Supercoppa europea contro l'Atletico: decidono i gol di Carvajal e Bale, col gallese che conferma il nuovo ruolo di leader che anche i media gli hanno dato dopo l'addio di CR7.



È un successo senza grande fatica quello ottenuto dal Real Madrid: Bale avrebbe potuto sbloccare il risultato, ma è stato fermato dalla traversa al 17' dopo l'assist di Marcelo, poi al 20' un'indecisione del portiere ha agevolato il colpo di testa vincente di Carvajal, furbo nell'insaccare con un pallonetto. In apertura di ripresa è arrivato il raddoppio di Bale, frutto di una clamorosa palla persa in uscita da Djené e del pressing di Asensio, poi bravo nel servire il gallese, a segno per la terza stagione consecutiva alla prima giornata di campionato. A quel punto il Real si è limitato a gestire, cosa che il Bernabeu abitualmente non gradisce: ma già tenere il passo del Barça nelle prime gare senza Ronaldo è una buona notizia.