Liga: Real Madrid e Barcellona, buona la prima

Ricordare le vittime, partecipare al dolore, dimostrare di non avere paura. Il Barcellona si unisce al lutto dell'attentato avvenuto sulla Rambla e lo fa in un modo molto particolare. In occasione del debutto nella Liga contro il Betis Siviglia, i blaugrana hanno infatti indossato delle maglie ad hoc: al posto del nome di ogni giocatore, sopra il numero c'è la scritta "Barcelona", un omaggio alla città colpita dal tragico attentato. La maglia presentava anche l'hashtag #TotsSomBarcelona, siamo tutti Barcellona, sul petto, tra il simbolo dello sponsor e quello del club.

In una serata così la squadra di Valverde non poteva fallire e infatti non ha fallito: discorso chiuso già nel finale del primo tempo con un uno-due che ha annichilito gli ospiti, condannati dall'autorete di Tosca e dal gol di Sergi Roberto ben innescato da Deulofeu. Nella ripresa Messi e compagni amministrano il match senza patemi e al triplice fischio il Camp Nou può esultare in una delle sue notti più tristi.

Tre punti per il Barcellona e tre punti anche per il Real Madrid, che nell'eterna sfida a distanza che anima la lotta per il titolo spagnolo risponde ai rivali espugnando 3-0 il campo del Deportivo La Coruna. La squadra di Zidane è davvero una macchina perfetta e pur priva dello squalificato Ronaldo chiude il match già dopo mezz'ora del primo tempo grazie alle reti di Bale e Casemiro.

La ripresa è una pura formalità per i Blancos, ma vista soprattutto l'aggressività dei padroni di casa gli animi si scaldano e cominciano a fioccare i cartellini (5 gialli per il Depor, 2 per il Madrid oltre al rosso di Ramos, cacciato nel finale per una gomitata in faccia a un avversario). Kroos segna il 3-0 a metà secondo tempo, nel finale Andone si fa ipnotizzare da Navas e calcia fuori il rigore del possibile 1-3. Real e Barça in testa insieme, la lotta ricomincia.