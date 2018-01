Liga, Real Madrid-Deportivo 7-1: Zidane ritrova il sorriso in campionato

Una goleada contro la crisi. Il Real Madrid travolge 7-1 il Deportivo La Coruna al Bernabeu e torna a vincere in Liga dopo oltre un mese (l'ultima vittoria era datata 9 dicembre contro il Siviglia, sempre in casa). Il Barcellona (impegnato questa sera contro il Betis) resta lontanissimo (16 punti) ma il largo successo riporta almeno in parte il sereno dopo le polemiche delle ultime settimane riguardanti i difficili rapporti tra Zidane e i giocatori e i malumori di Ronaldo per il mancato rinnovo e adeguamento d'ingaggio.



Prima di scatenarsi i Blancos vedono le streghe perché al 23' sono gli ospiti a passare in vantaggio: Adrian insacca da pochi passi capitalizzando l'assist di Adrian Lopez. A scacciare la paura ci pensa Nacho 9' più tardi con un destro in area su servizio di Marcelo. In seguito, al 42', sale in cattedra Bale: lo spendido sinistro a giro del gallese non lascia scampo a Ruben.



Nella ripresa l'ex Tottenham concede il bis di testa al 58' su corner di Kroos. Dieci minuti più tardi Modric arrotonda ulteriormente il punteggio grazie a un destro piazzato da fuori anticipando la doppietta di Ronaldo. Il Pallone d'Oro al 78' firma il tap-in vincente (passaggio di Casemiro) e all'84' si ripete in tuffo di testa. Chiude definitivamente i conti Nacho a 2' dal termine grazie a una pregevole giocata col mancino sugli sviluppi di corner.

RONALDO, TAGLIO E... CONTROLLO CON IL CELLULARE...

In occasione del secondo gol Cristiano Ronaldo ha subito una forte botta alla testa: alla fine del match il fuoriclasse portoghese si è servito di un cellulare per verificare l'entità del taglio.