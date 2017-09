Liga, Real Madrid-Betis 0-1: Sanabria al 94'

Clamoroso al Bernabeu: l'esordio di Cristiano Ronaldo in campionato coincide con la prima sconfitta stagionale del Real Madrid. L'impresa del Betis, che scavalca in classifica i campioni di Spagna, è targata Sanabria, ex attaccante della Roma e del Sassuolo: al 94' il paraguaiano segna il gol che condanna i blancos e fa scivolare Zinedine Zidane a -7 dalla vetta dopo 5 giornate, con il Barcellona che vanta già un vantaggio considerevole nei confronti dell'altra grande favorita. I blaugrana sono a +2 sul Siviglia (che ha battuto 1-0 il Las Palmas, gol di Jesus Navas all'83') e +4 sull'Atletico Madrid (2-1 a Bilbao targato Correa-Carrasco).



Il Real Madrid si mangia le mani per le occasioni sprecate, sia nel primo tempo (quando però aveva anche rischiato in altre circostanze), sia nella ripresa giocata quasi tutta in una sola metà campo. La partita è cambiata di fatto in un minuto, perché Mayoral al 93' ha costretto al miracolo Adan, poco prima del gol di Sanabria. Prima ancora il portiere si era salvato sul palo di Carvajal (56') e con altre prodezze su Kroos (gran tiro al 66') e su Bale (colpo di tacco al 75'), mentre Cristiano Ronaldo ha sciupato un gol incredibile al 51'. Il rientro dopo le 4 giornate di squalifica di sicuro lo sognava diverso.