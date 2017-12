Liga, Real Madrid-Barcellona 0-3: i blaugrana ipotecano il titolo

Il Barcellona ipoteca la Liga. La squadra di Valverde passa 3-0 al Bernabeu nel Clasico contro il Real Madrid e spedisce i Blancos (che hanno però una partita in meno) a -14 dopo 17 giornate di campionato (l'Atletico Madrid secondo in classifica è a -9).



Nel primo tempo l'undici di Zidane va due volte vicino al vantaggio: Ter Stegen sbarra la strada a Cristiano Ronaldo mentre Benzema colpisce il palo (colpo di testa). In precedenza Keylor Navas aveva salvato sul destro di Paulinho.



Nella ripresa i catalani prendono il sopravvento: al 54' Suarez finalizza un'azione da manuale del calcio avviata da Rakitic e proseguita da Sergi Roberto. L'undici di Zidane non riesce a reagire, rischia di rimanere in 10 per una manata di Ramos (graziato) a Suarez, e al 64' subisce il raddoppio: Messi trasforma il rigore concesso per il salvataggio di mano di Carvajal (espulso) su Paulinho.



L'argentino sfiora il tris prima della reazione d'orgoglio dei Campioni d'Europa con Bale e Sergio Ramos (murato da un super Ter Stegen). Nel finale, al 93', la Pulce regala il pallone del tris ad Aleix Vidal. E' trionfo Barcellona.



