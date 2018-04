Liga, Real Madrid-Atletico 1-1, Griezmann risponde a Ronaldo

Vederlo segnare con un "normalissimo" tiro al volo dopo avergli visto fare quella rovesciata non fa effetto più di tanto. Cristiano Ronaldo, ormai, sarà costretto a salire sempre su Marte per stupire, soprattutto se la sua prodezza non serve granché al Real Madrid. Il derby con l'Atletico finisce 1-1 perché Antoine Griezmann, un altro che sforna numeri da record col terzo gol consecutivo al Bernabeu in gare di campionato, pareggia immediatamente dopo una bella combinazione con Vitolo.



Un punto a testa e a festeggiare è il Barcellona che sale a +11 sui colchoneros e a sette giornate dalla fine fa semplicemente partire il conto alla rovescia per il titolo. Zidane resta a -4 da Simeone, ma del resto arrivare secondi, terzi o persino quarti non fa differenza. La fa sempre Cristiano, come detto, con il destro al volo sul cross di Bale: sembra semplice, anche perché il pallone rimbalza subito a terra prima di finire nell'angolino, dando l'impressione che sia stato colpito male, ma ovviamente è un altro golazo, per dirla alla spagnola.



È valso solo un punto, ma almeno Ronaldo prosegue la sua impressionante serie positiva: decima partita di fila in gol, tra campionato e Champions, gol numero 19 nelle ultime 9 partite di Liga disputate, gol numero 40 in stagione. Certo, purtroppo per lui ha cominciato tardi e Leo Messi scappa, avanti 29-23 nella lotta per il Pichichi. Ma guai a definirla distanza incolmabile.



Finisce 1-0 Valencia-Espanyol, la rete in apertura di Rodrigo (colpo di testa su cross di Guedes) basta a Marcelino per tornare terzo proprio a scapito del Real Madrid mentre l'Atletico dista tre punti.