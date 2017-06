Liga, Real Madrid all'ultimo respiro: Messi mette la Juve nel mirino

Nella 32.ma giornata della Liga il Barcellona si rialza dopo il pesante ko dello Juventus Stadium e torna al successo trascinato da un Messi ispiratissimo e sempre più Pichichi del campionato. La Pulce segna una doppietta in circa mezz'ora e manda un chiaro segnale alla Juve e ad Allegri, che mercoledì saranno impegnati al Camp Nou. La terza rete dei blaugrana è di Paco Alcacer (l'assist è di Messi), mentre per la Real Sociedad i gol portano la firma di Umtiti (autorete) e Prieto.

Con questo successo i catalani restano a meno 3 dal Real Madrid, che coglie un'importante vittoria in extremis per 3-2 sul campo dello Sporting Gijon. La gara si mette male per la squadra di Zidane che va sotto al 14' per effetto del gol di Cop ma tre minuti più tardi Isco pareggia i conti. Nella ripresa nuovo vantaggio per i padroni di casa con Vesga al 50' prima della rimonta firmata da Morata al 59' e da Isco (destro all'angolino da fuori) al 90'.



Successo anche per l'altra squadra di Madrid. L'Atletico supera 3-0 l'Osasuna. Segnano Carrasco, al 30' e al 47', e Filipe Luis al 61'. I colchonerso potrebbero dilagare nel finale ma Carrasco all'89' e Thomas al 90' falliscono due calci di rigore, entrambi parati da Salvatore Sirigu. Il Deportivo La Coruna si impone 2-0 contro il Malaga. La formazione di Pepe Mela conquista i tre punti con le reti di Joselu al 59' e Mosquera al 67' allontanandosi così dal terzultimo posto.