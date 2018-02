Liga, Real Madrid-Alaves 4-0: Zidane non si ferma più

La crisi sembra ormai alle spalle. Nella 25.a giornata di Liga il Real Madrid batte 4-0 l'Alaves al Bernabeu e conquista la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Al di là di qualche sbavatura in difesa i blancos tornano a dare spettacolo e a divertire, come in occasione del primo gol messo a segno da Cristiano Ronaldo al 44': delizioso colpo di tacco di Benzema e perfetto sinistro del Pallone d'Oro.



Il centravanti francese, spesso beccato nelle ultime settimane (e anche oggi per un contropiede non sfruttato a dovere) dai tifosi, è protagonista anche nella seconda rete: è infatti suo l'assist per Bale, freddo davanti a Pacheco al 46'. Quindici minuti più tardi CR7 arrotonda ulteriormente il risultato finalizzando di destro una splendida azione partita dalla difesa (l'assist vincente di Lucas Vazquez). All'89' gloria anche per Benzema che trasforma il rigore concesso per fallo di Laguardia su Bale e riceve gli applausi dei supporter dei blancos. Grazie a questo successo i campioni d'Europa blindano il terzo posto e si portano a -4 dall'Atletico Madrid, impegnato domenica a Siviglia.