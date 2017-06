Liga, Real in testa: tris di Morata. Il Barcellona travolge il Siviglia

Tre gol in 8 minuti, una vera e propria lezione. Nel turno infrasettimanale (30esima giornata di Liga) il Barcellona si sbarazza del Siviglia, quarta forza del campionato, con un netto 3-0 maturato tra il 25' e il 33' del primo tempo: il primo gol l'ha segnato Suarez con una splendida rovesciata, gli altri due li ha realizzati Leo Messi, uno su assist del Pistolero dopo una bellissima azione personale di Neymar sulla sinistra, l'altro con un gran sinistro al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo.



Nella ripresa i catalani si sono limitati a gestire il vantaggio e nel finale il Siviglia è rimasto in dieci per l'espulsione di Vitolo. Juve avvisata, dunque: è la terza vittoria consecutiva in campionato per il Barcellona che ha segnato 11 gol nelle ultime 3 gare. Tra sei giorni i blaugrana affronteranno i bianconeri in Champions.



In testa al campionato, però, resta il Real Madrid: i blancos rispondono al tris del Barcellona battendo 4-2 il Leganes non senza difficoltà. Priva di Ronaldo e con Benzema in panchina, la squadra di Zidane si affida all'ex juventino Alvaro Morata ed è lui a trascinare la capolista con una tripletta. Il vantaggio lo firma James Rodriguez dopo una grande azione di Asensio, poi Morata segna due gol che sembrano mettere in cassaforte i tre punti. Prima dell'intervallo il Leganes, però, accorcia due volte le distanze e così il Real deve soffrire fino alla fine, quando Morata chiude i conti con la tripletta personale, per avere la certezza di un altro successo.