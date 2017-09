Liga: Real fuori dalla crisi grazie a un ragazzino

Dopo giorni di chiacchiere e polemiche roventi per il peggior inizio di campionato da anni, il Real Madrid trova un eroe inaspettato e torna a vincere in campionato salendo a quota 10 punti. Con Cristiano Ronaldo che spara a salve, nel momento più difficile Zidane estrae dal cilindro una mossa a sorpresa, schiera a centrocampo dal primo minuto il classe 1996 Dani Ceballos (acquistato in estate per 17 milioni dal Betis, ma che non aveva ancora messo piede in campo in questa Liga) e il capitano della Spagna Under-21 lo ripaga con un'incredibile doppietta che vale il sofferto successo per 2-1 sul campo dell'Alaves dell'ex Milan Rodrigo Ely.

Una vittoria che riporta un po' di serenità nell'ambiente Blancos e che permette di tenere il passo dell'Atletico Madrid, che nell'anticipo della sesta giornata travolge 2-0 il Siviglia conquistando la seconda vittoria in altrettante partite nel nuovissimo impianto, il Wanda Metropolitano. La partita si sblocca al 46' con Carrasco, che brucia N'Zonzi segnando la rete del vantaggio, ci pensa poi Griezmann al 69' a chiudere definitivamente i conti, battendo da posizione ravvicinata Sergio Rico e portando la squadra di Simeone, alla terza vittoria consecutiva, a quota 14 punti.

Nel posticipo del sabato il Barcellona risponde alle due squadre di Madrid superando 3-0 il Girona in trasferta e volando in testa alla classifica a punteggio pieno. La vera notizia della serata è che Messi, 9 gol nelle prime 5 gare, non ha segnato, ma la banda di Valverde non ha avuto difficoltà ad ottenere i tre punti, aiutata in modo decisivo anche dagli avversari, che si sono fatti i primi due gol da soli (autogol al 17' di Aday e al 48' di Iraizoz). La terza rete porta la firma, prestigiosa, di Suarez, Barcellona a più 7 sul Real Madrid.