Liga: Real e Barcellona ok, Kondogbia stende Montella

È dal 10 febbraio che Cristiano Ronaldo segna ogni volta che mette piede in campo. Lo ha fatto anche sul campo dell'Eibar, per due volte, realizzando così la terza doppietta consecutiva in campionato: aveva riservato lo stesso trattamento all'Alaves e al Getafe, si è ripetuto regalando un successo che non riporterà il Real Madrid in corsa per la Liga, ma gli dà serenità per il cammino in Champions, rimasto l'unico obiettivo stagionale.



Finisce 2-1: CR7 sblocca il risultato al 34' sfruttando un perfetto lancio di Modric, poi, dopo il pari temporaneo di Ramis (colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo), decide la partita all'84', segnando anche lui di testa, su cross di Carvajal dalla destra. Il numero di gol stagionali sale così a 33 in 34 partite e per la prima volta dall'inizio dell'anno scavalca Leo Messi, fermo a 32 (in 41 gare). Considerando anche la Champions, Cristiano Ronaldo ha realizzato 11 reti nelle ultime 6 partite disputate, 15 nelle ultime 9, dove ha mancato il bersaglio solo col Levante.



Montella dice definitivamente addio all'obiettivo Champions perdendo in casa col Valencia nello scontro diretto che avrebbe potuto riaprire la lotta al quarto posto: con un successo il Siviglia si sarebbe portato a -5, sprofonda invece a -11 a 10 giornate dalla fine e rischia di doversi guardare alle spalle, dove la sorpresa Girona avanza e il Villarreal potrebbe riprendersi. A decidere la sfida una doppietta di Rodrigo, con due gol su due assist meravigliosi di Kondogbia, il primo con un lancio di oltre 40 metri, il secondo con un filtrante da applausi.

Se il Siviglia crolla continua invece a volare la capolista Barcellona, che passa senza problemi 2-0 sul campo del Malaga con le reti, entrambe nel primo tempo, di Suarez e Coutinho. Bellissimo il gol dell'ex Liverpool, che arriva con un tacco delizioso sul preciso assist di Dembelé e manda i titoli di coda al match con un'ora di anticipo (blaugrana momentaneamente a +11 sull'Atletico).