Liga, Real a punteggio pieno: Espanyol battuto in trasferta

Il Real Madrid vince la quarta partita su quattro in campionato e riprova la mini-fuga. A Barcellona, contro l'Espanyol, finisce 0-2: è James Rodriguez (ben imbeccato da Kroos) a siglare il vantaggio dei blancos in chiusura di primo tempo. Nella ripresa Benzema, servito da Lucas Vazquez, raddoppia e regala i 3 punti a Zidane che si porta così a 12 punti, staccando blaugrana e Las Palmas a quota 9. Solo 18 minuti per Morata, subentrato nel finale a Benzema.

Nuova goleada per il Barcellona dopo il 7-0 rifilato al Celtic in Champions League. I blaugrana si sono imposti 5-1 in casa del neopromosso Leganes riscattando così il ko casalingo contro l'Alaves. Partita chiusa già nel primo tempo grazie alle reti di Messi (15'), Suarez (31') e Neymar (44'). Nella ripresa Messi concede al 10' il bis, stavolta su calcio di rigore, mentre Rafinha serve la 'manita' al 19'. Di Gabriel, a 10 minuti dalla fine, il gol della bandiera per i padroni di casa.

Un punto sotto al Barça c'è l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che fa meglio dei blaugrana e vince 5-0 al Calderon contro lo Sporting Gijon. I Colchoneros, dato non esattamente usuale per loro, hanno segnato 9 gol nelle ultime due partite di Liga visti i 4 rifilati al Celta Vigo la scorsa settimana. Gara subito in cassaforte per la squadra di Madrid: al 5' Griezmann e Gameiro l'avevano già indirizzata, poi Le Petit Diable ne ha segnato un altro e nel finale è arrivata anche la doppietta di Fernando Torres. Mercoledì sera al Camp Nou andrà in scena lo scontro diretto. Il Siviglia non va oltre l'1-1 contro l'Eibar in trasferta. Il gol di Vietto illude gli andalusi, ma una rete nel finale di Pedro Leon fa ottenere un punto importante ai padroni di casa. Il Las Palmas supera 1-0 il Malaga in casa grazie a una rete di Momo.



L'Athletic Bilbao supera 2-1 in rimonta il Valencia al San Mamès. Ospiti in vantaggio al 2' con Medran. I baschi pareggiano al 24' (rete di Aduriz) e ribaltano il risultato grazie al gol dello stesso Aduriz al 41'. La squadra di Pako Ayestarán resta in fondo alla classifica a 0. Una doppietta dell'ex Sassuolo Sansone lancia il Villarreal, che batte 2-1 la Real Sociedad alla quale non basta la rete di Brechiche. Nel posticipo 0-0 tra Alaves e Deportivo La Coruna.