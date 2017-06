Liga, quindicesima giornata: Real ok in "zona Ramos", Messi trascina il Barcellona, tris del Villarreal all'Atletico

Ancora Sergio Ramos, ancora al 90esimo minuto. Il Real Madrid batte 3-2 il Deportivo in rimonta e rimanda il Barcellona a meno 6. Succede tutto nel secondo tempo al Bernabeu: al 50' Morata porta avanti i Blancos, ma un quarto d'ora più tardi un terribile uno-due di Joselu ribalta la partita e manda i padroni di casa in panico. La partita è bellissima e molto aperta, con occasioni da una parte e dall'altra, il Real spinge ma non sfonda fino all'84', quando Diaz riporta il match in parità. Il triplice fischio si avvicina e si entra in "zona Sergio Ramos": il difensore di Zidane salta in mischia di testa e regala 3 punti fondamentali alle merengues, che sono imbattute da 35 partite consecutive e mantengono 6 punti di vantaggio sul Barcellona.

Il sabato della quindicedima giornata di Liga si era aperto con la vittoria del Barcellona: la squadra di Luis Enrique supera 3-0 l'Osasuna e mantiene invariate le distanze dal Real capolista. A Pamplona i Blaugrana sbloccano la gara nel secondo tempo grazie a Suarez, che realizza il decimo centro nel campionato spagnolo. Dopo il gol dell'uruguaiano si scatena Messi, autore di una doppietta in 20' che lo porta a quota 11 in classifica marcatori. Continua il momento nero dei Rojillos, arrivati alla quinta sconfitta consecutiva e sempre ultimi in classifica.

Ancora ko il Valencia di Prandelli, che nonostante lo sfogo del suo tecnico in conferenza stampa cade 3-2 sul campo della Real Sociedad e resta fermo a 12 punti al terz'ultimo posto della classifica. 1-1 invece tra Leganes e Las Palmas, che davanti al proprio pubblico va in vantaggio grazie al gol dell'ex interista Livaja, ma poi si fa raggiungere nella ripresa dalla rete di Guerrero.



Nel turno domenicale, 0-0 tra Eibar e Alaves, successo dell'Espanyol sul Gijon, del Betis sull'Athletic Bilbao e importante vittoria del Siviglia (3-0 a Vigo contro il Celta, tripletta di Iborra). Nell'anticipo del venerdì il Granada strappa un punto importante sul campo del Malaga: la sfida de La Rosaleda si chiude sull1-1. Padroni di casa in vantaggio con Camacho, poi Kravets pareggia i conti a dieci minuti dalla fine.



Chiude la giornata la sfida del lunedì tra il Villarreal (prossimo avversario della Roma in Europa League) e l'Ateltico Madrid: al Madrigal il Submarino Amarillo vince 3-0 e si piazza al quarto posto portando a più uno proprio dai Colchoneros e della Real Sociedad. Apre le marcature Trigueros, raddoppia Jonathan dos Santos e chiude i conti l'ex sampdoriano Soriano. Quattro sconfitte nelle ultime sette gare per la squadra di Simeone in Liga.