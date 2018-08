Liga, prima giornata: tris Barcellona all'Alaves, doppietta di Messi

La priam giornata della Liga, aperta venerdì da Girona-Valladolid (0-0) e Betis-Levante (0-0), continua nel segno di Lionel Messi. L'argentino è assoluto protagonista della vittoria casalinga del Barcellona contro l'Alaves. Al 64' sblocca la marcature e al 92' chiude i conti. In mezzo la rete di Coutinho, che fissa il risultato sul 3-0.



Vittoria importante in rimonta per la Real Sociedad, che batte 2-1 in trasferta il Villarreal. Padroni di casa in vantaggio con Moreno, poi le reti di Willian José e Juanmi ribaltano tutto. Termina 1-1 la sfida del Balaídos tra Celta Vigo ed Espanyol. Ospiti avanti con Hermoso, poi l'autorete di David Lopez regala il pareggio ai galiziani.