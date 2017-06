Liga, poker per Real e Barça: ancora pari a 90' dal termine

Tantissimi gol ed emozioni nella penultima giornata della Liga, ma alla fine resta tutto com'era prima del fischio d'inizio. Real Madrid e Barcellona vincono i rispettivi match e a 90 minuti dalla fine della stagione continuano a viaggiare a braccetto in testa alla classifica (le merengues però hanno una gara da recuperare), l'Atletico pareggia ed è ai gironi di Champions, mentre lo Sporting Gijon vince e mantiene vive le speranze salvezza.

Mentre mercoledì sera la Juventus si giocherà la finale di Coppa Italia all'Olimpico, il Real Madrid, avversario nella finale di Cardiff, si giocherà il campionato sul campo del Celta Vigo. La squadra di Zidane ha superato l'ultimo grande ostacolo verso il trionfo nella Liga battendo 4-1 il Siviglia al Bernabeu e restando così a pari punti con il Barcellona. Partita molto più complicata di quanto dica il risultato per i Blancos, che passano al 10' grazie a una furbata di Nacho che manda Sampaoli su tutte le furie, raddoppiano a metà primo tempo con Cristiano Record Ronaldo (al 400esmi gol col Real), ma soffrono per tutti i primi 45' (due traverse per Jovetic). Nella ripresa l'ex Inter prova a riaprire il campionato, ma i gol di CR7 e Kross chiudono definitivamente i conti e rendono vana la vittoria del Barcellona.

Poker anche per la squadra di Luis Enrique, che trascinata da un super Neymar (tripletta per il brasiliano) sbanca lo stadio del Las Palmas 4-1 (di Suarez l'altra rete dei blaugrana). Solo un pari, ma ininfluente, per l'Atletico Madrid, che chiude terzo e giocherà ancora la Champions League, mentre Villarreal e Athletic Bilbao (1-1 col Leganes) giocheranno in Europa League (Siviglia ai preliminari di Champions).

Nelle zone basse della classifica successo esterno importantissimo per lo Sporting Gijon, che tiene vive le proprie risicate speranze di salvezza battendo 1-0 l'Eibar e accorciando a meno 3 sul Deportivo la Coruna (0-0 sul campo del Villarreal). Nella sfida tra retrocesse l'Osasuna batte 2-1 il Granada e abbandona l'ultimo posto in calssifica.