Liga: poker per Barcellona e Siviglia, il Villarreal vola con Sansone e Pato

Con il Real Madrid impegnato nel Mondiale per Club, le inseguitrici si avvicinano alle Merengues nella sedicesima giornata della Liga. Il Barcellona rifila un poker ai "cugini" dell'Espanyol al Camp Nou e si porta a tre lunghezze dai campioni del mondo: per la squadra di Luis Enrique a segno Suarez con una doppietta, Jordi Alba e Messi. Non fallisce l'obiettivo della vittoria neanche l'Atletico Madrid, che batte di misura in casa il Las Palmas con la rete di Saul al 59'. Simeone, però, deve accontentarsi del quinto posto visto il tris del Villarreal in trasferta contro lo Sporting Gijon.



Nel successo del "Sottomarino giallo" c'è la firma di Jonathan dos Santos ma anche di due conoscenze del calcio italiano: il raddoppio è di Sansone che poi propizia anche il terzo gol dell'ex Milan Pato. Nel finale Carmona sigla il definitivo 1-3. Venerdì l'anticipo Alaves-Betis era finito 1-0. Chiude il sabato il 4-1 del Siviglia sul Malaga al Sanchez Pizjuan: i gol degli andalusi - tutti realizzati tra il 25' e il 35' - vengono realizzati da Vietto (doppietta), Ben Yedder e Vitolo. La rete di Sandro Ramirez serve solo a rendere meno pesante il passivo. In attesa del recupero del Real, la formazione di Sampaoli si porta a quattro punti dalla vetta.