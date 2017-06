Liga, pari Valencia ma Zaza sarà riscattato

Nell'1-1 casalingo del Valencia contro lo Sporting Gijon, ventisettesima giornata della Liga, spicca la decima presenza di Simone Zaza che così sarà riscattato dal club spagnolo. La Juventus si assicura così i 16 milioni previsti dalla clausola, gli stessi che Zaza aveva anche al West Ham prima che l'esperienza in Premier finisse a gennaio. In maglia Valencia, l'azzurro ha già segnato contro Athletic Bilbao e Real Madrid ma contro il Gijon è rimasto a secco, prendendo pure un'ammonizione (reti di Cop ed El Haddadi).



Stesso risultato in Siviglia-Leganes, la squadra di Sampaoli va subito sotto per la rete di Gabriel ma pareggia sul finire del primo tempo grazie all'ex Inter Jovetic. Il Siviglia rimane terzo a -2 dal Real Madrid e con cinque punti di vantaggio sull'Atletico Madrid che vince 1-0 a Granada: serve un gol di Griezmann a 6' dal termine per conquistare il successo.