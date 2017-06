Liga, nona giornata: Valencia ko nel recupero contro il Barcellona

Tantissime emozioni nei primi due anticipi della nona giornata della Liga. Venerdì sera importante successo in trasferta e in extremis del Betis Siviglia sul campo dell'Osasuna. A passare in vantaggio sono gli ospiti al 19' con l'ex Fiorentina Joaquin, che raccoglie un assist di Petros e batte Nauset con un tiro sotto la traversa. I padroni di casa pareggiano con Torres in apertura di secondo tempo ma, al 91', arriva la punizione vittoria di Gutierrez.



Nel lunch match del sabato invece pirotecnico pareggio tra Espanyol e Eibar. Gli ospiti giocano un primo tempo super e vanno all'intervallo avanti addirittura di tre gol in virtù delle reti di Enrich, Kike e dell'autorete di Reyes, ma nella ripresa c'è l'incredibile reazione dei padroni di casa, che accorciano le distanze con Perez ben servito da Piatti al 63'. Dieci minuti dopo lo stesso ex Lecce firma il 2-3, poi l'Espanyol resta in dieci per il doppio giallo a Caicedo, ma a tempo ormai praticamente scaduto Baptistao trova il gol del clamoroso 3-3.

Nel pomeriggio grande spettacolo al Mestalla nel match tra Valencia e Barcellona: finisce 3-2 al fotofinish per la squadra di Luis Enrique. I Blaugrana passano in vantaggio nel primo tempo col solito Messi, ma nella ripresa si scatenano i padroni di casa: in quattro minuti il punteggio viene ribaltato grazie ai gol di Munir, ex di giornata, e Rodrigo. I catalani non mollano e, prima, raggiungono il pareggio con Suarez e, poi, con il rigore di Messi, al 94', realizzano il 3-2, che vale la vetta in attesa dei match di Real Madrid e Atletico. Da segnalare il brutto infortunio occorso Iniesta, costretto a uscire in lacrime al 14' per un brutto intervento di Enzo Perez. Partita sfortunata per Cesare Prandelli, a un passo da un risultato molto importante. Secco 3-0 della Real Sociedad sull'Alaves (22' Prieto, 57' Willian Jose, 87' Vela). Niente gol in Granada-Gijon.



Domenica si apre con il poker del Celta Vigo sul Deportivo La Coruna: apre Mallo al 32' ma arriva l'immediato pari di Albentosa. Nella ripresa i padroni di casa dilagano con Aspas (su rigore), Orellana e ancora Aspas per il 4-1 finale.