Liga: N'Zonzi stende l'Atletico, Real Madrid in testa da solo

Dopo le vittorie di Malaga (4-0 sul Leganes) e Villareal (2-1 al Las Palmas), nel posticipo della nona giornata della Liga il Real Madrid vince 2-1 al Bernabeu contro l'Athletic Bilbao grazie a un gol nel finale di Alvaro Morata e vola da solo in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Siviglia e due sul Barcellona.

Partita complicatissima per gli uomini di Zidane, che vanno subito in vantaggio al 7' con un gol di Benzema, ma poi soffrono oltre misure e si fanno raggiungere dalla rete di Sabin a metà primo tempo. Nella ripresa è assedio dei Blancos, ma per trovare il gol risolutivo deve antrare Morata: l'ex juventino segna, come spesso capita, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo e con questa rete prova a mettere in difficoltà Zidane.

Dopo la netta vittoria nel lunch match domenicale del Celta Vigo per 4-1 contro il Deportivo la Coruna che ha lanciato la squadra di Giuseppe Rossi in zona Europa League con 13 punti e ha lasciato invece i galiziani nelle zone basse della classifica a quota 8, nelle gare del pomeriggio spicca il successo casalingo del Siviglia contro l'Atletico Madrid di Simeone.

Dopo una partita molto equilibrata e combattuta, la squadra di Jorge Sampaoli ha sbloccato il risultato a 15' dal termine con un gol di N'zonzi e tre minuti dopo i Colchoneros sono rimasti in dieci per l'espulsione per somma di ammonizioni di Koke. Con questo successo gli andalusi superano il Barcellona e si portano a 20 punti in classifica a una sola lunghezza dalla vetta.