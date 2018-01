Liga, Montella comincia male: Siviglia ko 5-3 nel derby col Betis

Esordio nella Liga da dimenticare per Vincenzo Montella, che alla prima sulla panchina del Siviglia dimostra di non avere grande feeling coi derby: dopo due pareggi e una sconfitta con l'Inter, l'ex tecnico del Milan perde anche contro il Betis al termine di una partita pazzesca.

All'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán la squadra di Setien si impone 4-3 dopo una girandola di emozioni incredibile. Ospiti in vantaggio dopo 22 secondi dal fischio d'inizio con Ruiz, la risposta della squadra di Montella arriva al 13' con Ben Yedder, il Betis torna in vantaggio con Feddal dieci minuti dopo, me nel finale della prima frazione l'ex Roma e Palermo Kjaer firma il 2-2 con cui si va negli spogliatoi.

La ripresa si apre con una clamorosa doppia occasione per il Betis (colpito il palo due volte in 5 secondi), che nel giro di due minuti sembra chiudere il match: Durmisi (63') e Leon (65') portano gli ospiti sul 4-2. Il Siviglia però non ci sta e riapre subito la partita con la rete di Lenglet (67'), tre minuti più tardi N'Zonzi, reintegrato in rosa da Montella, colpisce una clamorosa traversa di testa. Nel finale i padroni di casa ci provano in tutti i modi, ma il muro eretto dal Betis regge e all'ultimo secondo in contropiede arriva anche la 'manita' di Tello. Per Montella è decisamente un esordio da dimenticare.

Se Montella vorrà dimenticare il derby, sicuramente Diego Costa in questi mesi lontano dai campi non si è dimenticato come segnare. L'attaccante spagnolo dell'Atletico firma il secondo gol in altrettante partite da quando è tornato ai colchoneros e chiude la gara col Getafe, vinta dagli uomini di Simeone 2-0. L'ex Chelsea segna la rete del 2-0 poi va ad esultare con i suoi tifosi e viene cacciato dall'arbitro (era già ammonito). Vince l'Atletico e vince anche il Valencia, che privo dello squalificato Zaza supera 2-1 il Girona in rimonta davanti al proprio pubblico (di Parejo la rete decisiva, su calcio di rigore). Chiude il quadro Las Palmas-Eibar 1-2.