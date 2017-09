Liga, Messi trascina il Barcellona

Il Barcellona appeso a Leo Messi. La squadra di Valverde ha vinto 2-0 a Vitoria con l'Alaves grazie alle reti numero 350 e 351 in Liga della Pulce, vera e propria anima di una squadra in cerca di identità. In attesa di avere al suo fianco Dembelé, presentazione in programma lunedì, l'attaccante argentino ha deciso di mettersi in proprio e con una grande doppietta ha trascinato i blaugrana in testa alla classifica a punteggio pieno dopo due giornate.

Eppure la giornata non era iniziata bene per Messi, che in chiusura di primo tempo si era visto respingere un rigore da Pacheco. Nella ripresa i gol: al 10' un sinistro sporcato in maniera decisiva da Alexis, che una decina di minuti dopo regala sciaguratamente all'argentino anche la palla del 2-0. Nel finale solo la traversa ha impedito a Messi di festeggiare la tripletta, mentre nelle fila dell'Alaves faceva il suo debutto Enzo Zidane, primogenito di Zinedine. Domani la risposta del Real Madrid, impegnato in casa col Valencia di Zaza senza Ramos e Varane, intanto i cugini dell'Atletico hanno travolto il Las Palmas 5-1 a domicilio. Gradne protagonista del match Koke, autore di una doppietta e di un assist.

Nelle altre gare vittoria casalinga del Girona per 1-0 sul Malaga e pareggio per 2-2 tra Levante e Deportivo La Coruna.