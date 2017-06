Liga, Messi-Suarez show: il Barcellona travolge 5-0 il Las Palmas al Camp Nou

Nella 18.ma giornata della Liga il Barcellona travolge 5-0 il Las Palmas al Camp Nou e si porta a due punti dalla capolista Real Madrid che ha però disputato due partite in meno rispetto alla formazione di Luis Enrique. Già al 14' i catalani sbloccano la gara grazie a Suarez. Nella ripresa, al 52', Messi firma il raddoppio: con questa rete la Pulce ha segnato a tutte le squadre della Liga. L'argentino dimostra così di non essere toccato dalla vicenda del declassamento di un dirigente del club che lo ha visto suo malgrado coinvolto. 5' più tardi tocca ancora a Suarez siglare il tris mentre al 59' Turan arrotonda ulteriormente il risultato. L'ultimo sigillo è di Vidal all'80'.



L'Atletico Madrid di Simeone batte di misura il Betis Siviglia e sale a quota 34, a una lunghezza di distanza dal Barcellona. Decide il gol realizzato in avvio da Gaitan. Terminano invece senza reti Leganes-Athletic Bilbao e Deportivo-Villareal. Il Valencia vince sotto gli occhi del nuovo acquisto Simone Zaza: Montoya e Mina regolano l'Espanyol. Inutile il timbro di David Lopez nel finale. Sorride anche il Celta Vigo (1-0 sull'Alaves).