Liga: Messi salva il Barcellona, tutto facile per l'Atletico Madrid

Come da tradizione (i blaugrana non vincono all'Anoeta dal 2007), partita sofferta del Barcellona sul campo della Real Sociedad nel posticipo della tredicesima giornata della Liga. I padroni di casa dominano in lungo e in largo e passano con Willian Jose ma Messi salva Luis Enrique, evitando la sconfitta. Il Real Madrid, però, ora è lontano sei punti. L'Atletico Madrid tiene il passo blaugrana e insegue a tre punti, Simeone vince in trasferta contro l'Osasuna (che sbaglia anche un rigore) con un rotondo 3-0 firmato Godin, Gameiro e Carrasco. Il Celta vince 3-1 sul Granada, Alaves corsaro a Villarreal.



Nelle sfide di sabato, il Malaga supera 4-3 il Deportivo La Coruna al termine di un match divertentissimo. Alla Rosaleda gli ospiti passano in vantaggio grazie a Borges, poi Michael Santos (doppietta) e Sandro Ramirez portano i padroni di casa sul 3-1. Andone e ancora Borges ristabiliscono la parità, ma al 92' Ontiveros regala tre punti preziossimi alla squadra di Juande Ramos. Vince ancora il Real Madrid: i Blancos piegano 2-1 lo Sporting Gijon al Bernabeu sotto il diluivio grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo, che va così a toccare quota centri in campionato. La rete di Carmona serve solo a illudere il club asturiano. Chiudono il programma di sabato il 3-0 dell'Espanyol sul Leganes (Moreno e doppietta di Piatti) e il 2-1 del Siviglia sul Valencia: per gli uomini Sampaoli decisivi l'autorete di Garay e il gol di Pareja, mentre la rete di Munir El Haddadi serve solo a illudere la squadra di Prandelli, distante solo due punti dalla zona retrocessione.



Nell'anticipo del venerdì. Il sorprendente Eibar batte 3-1 il Betis. Decisivi i gol di Pedro Leon, Enrich e Kike. Di Ruben Castro il gol dell'altra formazione di Siviglia.