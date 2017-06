Liga, Messi risponde a Sansone: Real a +5 sul Barcellona

Un gol di Messi a tempo praticamente scaduto salva il Barcellona dal ko sul campo di un ottimo Villareal. Nel posticipo domenicale della 17esima giornata della Liga gli uomini di Luis Enrique vanno sotto in avvio di ripresa per mano di Sansone (assist di Pato), soffrono maledettamente per gran parte della gara e trovano il gol del pareggio solo nel finale con Messi, che raggiunge Suarez a quota 12 in testa alla classifica dei cannonieri. Con questo mezzo passo falso i blaugrana scivolano a 5 punti di distanza dal Real Madrid (che ieri ha strapazzato il Granada), che ha anche giocato una gara in meno per via della finale del Mondiale del club.

Nelle altre gare della giornata vittorie casalinghe per il Betis Siviglia (2-0 al Leganes) e per il Celta Vigo (3-1 al Malaga), mentre l'Athletic Bilbao si è fatto fermare sullo 0-0 casalingo dall'Alaves